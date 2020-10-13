الدايني : المشاركة في الانتخابات تعتمد على الوضع الامني واعتماد البطاقة البارومترية

المستقلة / _ اكدت عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى ناهدة الدايني ان : نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة تعتمد على الوضع الامني المستقر واعتماد البطاقة البارومترية.

وقالت الدايني في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء ، بدون هذين الشرطين ستكون نسبة المشاركة دون 25% وستشهد عمليات تزوير واسعة لاتتناسب مطلقا مع المطالبات الشعبية المشروعة.

واضافت الدايني ان : على البرلمان مراجعة تصويت الخارج لان نسبة التزوير في انتخابات الخارج تتجاوز الداخل .

وكان مجلس النواب صوت في 10 من الشهر الحالي على فقرة الدوائر الانتخابية بـان يكون عددها مساويا لعدد مقاعد كوتا النساء ، اي 83 دائرة انتخابية وفقا لعدد النساء في البرلمان ، على وفق معيار ثابت من 3 الى 5 دوائر ، ومن ثم تكلف اللجنة القانونية باكمال هذه الدوائر وفق هذا المعيار.