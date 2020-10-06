الداخلية : ضبط مخبأ للأسلحة والاعتدة ومواد تفجير في منطقة سبع البور

المستقلة / – أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، عن ضبط مخبأ للأسلحة والاعتدة ومواد تفجير في منطقة سبع البور بالعاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان أنه “من خلال ورود معلومات استخبارية وبعد تكثيف الجهد الاستخباري ضبطت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية مخبأ للأسلحة والاعتدة ومواد تفجير في منطقة سبع البور ببغداد، احتوى على (٤) اشرطة بي كي سي تحمل ١٠٠ اطلاقة و(٢)حاوية عتاد بي كي سي و(٧) مخازن بندقية و(١٥) مفرقع مختلف الانواع و(٣)براميل بلاستيكية و(٥) صاروخ قاذفة ضد الدبابات و(١٠) اصابع سي فور و(٦) جعبة صد اشخاص و(٦)صاروخ ضد الاشخاص و(٥) حشوة دافعة و(٢) مصباح تورج و(٢) رشاش بس كي سي مفككة و(٣) اجهزة بينية وقاذفة واحدة و(٥)بندقية كلاشنكوف و(٤) قاعدة شاحنة للأجهزة و(٢) رمونت تحكم عن بعد و(٢) جهاز موبايل نوكا وعتاد متوسط ١٥٠٠ اطلاقة و قداحتان”.

وأوضحت انه “تم رفع المواد المضبوطة بدون حادث يذكر”.