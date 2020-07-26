الداخلية : سيطرنا على 70% من الحرائق بمعسر الصقر وشكلنا لجنة تحقيقية

(المستقلة)… اعلنت وزارة الداخلية العراقية تشكيل لجنة عقب انفجارات وقعت في معسكر “الصقر”، حيث يضم مقر الشرطة الإتحادية والحشد الشعبي.

ووجه وزير الداخلية عثمان الغانمي بـ”تشكيل لجنة تقصي الحقائق لمعرفة ملابسات الانفجارات التي حصلت في معسكر الصقر”.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن “فرق الدفاع المدني سيطرت على 70% من الحرائق التي اندلعت نتيجة انفجارات معسكر الصقر”.

وسمعت دوي عدة انفجارات قرب معسكر تابع للشرطة الإتحادية والحشد الشعبي جنوبي العاصمة بغداد.

وقال بيان لخلية الاعلام الامني ان “الانفجارات التي حصلت في معسكر الصقر ببغداد هية نتيجة انفجار مستودع اعتدة وذخائر تابع للشرطة الاتحادية بسبب ارتفاع حرارة الجو وسوء الخزن”.(النهاية)