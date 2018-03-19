الداخلية توافق على تغيير أسماء والقاب .. + اسماء

(المستقلة)… اعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين حصول موافقة الوزير قاسم الاعرجي على الطلبات التي قدمها بعض المواطنين بخصوص تغيير الاسماء والالقاب ونقل النفوس وذلك وفقاً للضوابط القانونية.

ودعت الوزارة، في بيان لها تلقته (المستقلة) المواطنين الذين ستظهر اسمائهم تباعاً مراجعة مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة لغرض اكمال الاجراءات الادارية والقانونية الخاصة بمعاملاتهم.

وأدناه الاسماء