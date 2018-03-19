الداخلية توافق على تغيير أسماء والقاب .. + اسماء

(المستقلة)… اعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين حصول موافقة الوزير قاسم الاعرجي على الطلبات التي قدمها بعض المواطنين بخصوص تغيير الاسماء والالقاب ونقل النفوس وذلك وفقاً للضوابط القانونية.
ودعت الوزارة، في بيان لها تلقته (المستقلة) المواطنين الذين ستظهر اسمائهم تباعاً مراجعة مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة لغرض اكمال الاجراءات الادارية والقانونية الخاصة بمعاملاتهم.
وأدناه الاسماء
- حميد ناجي مطر بدر الربيعي
- علاء عبد الرحمن عباس حمزة قربجان
- حسين باقر محمد حسين المطيري
- مؤيد عبد حمود يوسف الكعباوي
- حمود مساعد رحيل
- عبدالله حمود فلحي عبيد الشجيري
- مسلم محمد حسن عبد الرضا الصائغ
- جاسم كاظم حسون
- حسين باقر محمد حسين المطيري
- ناظم ياسر ناصر حسين حسين
- محمد رامي صابر علي
- عامر علي جمعة كاكي الفللوسي
- غافل حميد هليل دهش الغريري
- خضير جلاب ختلان عيد الجنابي
- عمر احمد جبار حايف الغريري
- جاسم عجه نعمه راضي الخالدي
- فيصل غازي صابر علي
- سعد سهيل نجم العباوي
- قيس عبدالحسين عباس صباح العزاوي
- حيدر عبد الحسين سلمان مهدي (واخوانه)
- جواد كاظم كريدي جواد
- خلف عليوي مهدي الجعباوي
- هاشم طليل مناحي اللامي
- جبر جعفر جلاب اللامي
- علي حسين عبطان لامي
- مؤيد عبد الكاظم محسن علي
- حميد قاسم لازم زبين
- سعدون قاسم لازم
- حسين قاسم لازم
- خالد رحمان منور
- رعد رحمان منور
- وسام رحمان منور
- فراس رحمان منور
- حيدر رحمان منور
- علي رحمان منور
- احمد رحمان منور
- رائد حميد داود ياس
- ناهض حميد داود ياس
- حافظ حميد داود ياس
- صبار محمد داود ياس
- مزهر منصور داود ياس
- هادي حسن سلمان ياس
- نعمه منصور داود ياس
- منتظر عماد فيصل حميدي الفتلاوي
- زياد طارق ابراهيم مجيد الدلفي
- يوسف كاظم فزاع حسين البدري
- علاء كاظم فزاع حسين البدري
- علي عبد حمود يوسف الكعباوي
- حسن ماجد حمد فليح
- سعد علي حسين سيد
- محمد احمد بلال خليف الاعبيد
- علي عباس جربوع كاظم الجنابي
- عبد الجبار زياره مشالي
- علي جاسم جبيش الكعبي
- راضي جليب علي الفرطوسي
- كاظم غافل منيشد الكعبي
- احمد فائق حسن جواد
- نهاد اكرم عبد الجليل
- ميثاق نجم عبد عون عبد الله الطائي
- عباس صباح طالب محسن الساعدي
- عدنان صباح طالب محسن الساعدي
- صبيحه خميس محمدغضيب
- حسيبه عبد الصاحب غانم
- علاوي محمد عليوي الحاج الحلفي
- محمود سلمان محيميد عباس السوداني
- كاظم فضيل مراد
- بثينة حسن محموج
- فخري مران عبيس داود جوداوي
- قاسم عبادي رحيل عبيد البديري
- كافيه عبد علي قرباني
- سالم شاه مراد بيرك
- قيس شاه مراد بيرك
- شاكر شاه مراد بيرك
- كرار علي شاه مراد بيرك
- عدنان عبد الرضا محمد جربو
- وثاب محمود علي محمد الخوخي
- زينب عبد القادر شيبان حمادي الكيلاني
- فاطمة عبد القادر شيبان حمادي الكيلاني
- مريم عبد القادر شيبان حمادي الكيلاني
- رواد طه منصور حسين المعموري
- محمد طه منصور حسين المعموري
- مقداد طه منصور حسين المعموري
- طه منصور حسين محمود المعموري
- شهية ساسون خطاف طخاخ
- قاسم بدر ياسين خطاف السويدي
- حارث عبد الستار عبد الرزاق عبد عريم
- حازم فضيل عبدالاحد هداد
- محمد خزعل علي حميد الحسيني
- محمد احمد عبد الوهاب محمد جواد الموسوي
- حسن قاسم سوري
- رياض كاظم روضان معيظم الموسوي
- طالب عبد حمود احمد
- بشرى عبد حمود احمد الدليمي
- عماد شاكر علي سبتي الكبيسي
- وليد خليفة هداوي عسكر الخولاني
- كهلان وليد خليفة هداوي الخولاني
- فيد جاسم عيلان حسين الغرباوي
- علي جاسم عيلان حسين الغرباوي
- احمد جاسم عيلان حسين الغرباوي
- محمد جاسم عيلان حسين الغرباوي
- حيدر رمضان زغير جبر الكعبي
- ثائر رمضان زغير جبر الكعبي
- عمار خليفة حسن
- مهند حسام عبد الكاظم سمرمد الدليمي
- مناف عباس غزال حسين المياحي
- عمر ابراهيم عبد حسين
- رائد محسن دهش تقي المرشدي
- محمد تعبان حسين حمد
- عماد كنيبر درويش سعدون المطروحي
- عقيل محمد علي محمد
- صدام محمد علي محمد
- محمد علي محمد زغير
- طالب احياب رمضان كحيط الراشد
- ياسركاظم حمادي عبدالله العلواني
- محمد جاسم محمد فيصل الدوسري
- كريمة مجيد سعود نجم
- جبران خليل توفيق
- مصطفى عبد الحسين خليفه غافل اللامي
- بلال مصطفى عبدالحسين خليفة اللامي
- زكريا مصطفى عبدالحسين خليفةاللامي
- منتظر مصطفى عبدالحسين خليفه اللامي
- فاطمة عبد الكريم رشيد عباس اللامي
- حسين خوام هادي خليفة اللامي
- اكرم حاتم سلمان عبيد العجيلي
- احمد فاضل حسين خلف العزاوي
- فاضل حسين خلف جواد العزاوي
- نصير رؤوف جاسم حبيب العزاوي
- خضر نهاد بندر نصار الشميساوي
- مضر عباس محسن حسان النور
- علي حسين عباس منصور ال عويف
- حسن جواد فرحان عرسان المسعودي
- حيدر جواد فرحان عرسان
- جواد فرحان عرسان حماد
- حمود كريم رزيج عثمان الكشاوي
- عباس كريم رزيج عثمان الكشاوي
- عبد الحسين عباس جعفر السلطاني
- فاضل عباس جعفر السلطاني
- نورهان محمد يونس وعائلتها
- حامد هادي عباس كاظم الزاملي
- حميد عوده احمد هنيدي
- علي حسين علي محمد الحسناوي
- بسيم خلف شرهان لفتة حريش
- سلمان شعنون مطلك عواد الاوسي
- نبراس كريم رزيج عثمان الكشاوي
- غدارة كاظم سدخان نبهان الكشاوي
- عمار احمد عبد الرحمن حسين
- موسى مهدي حربي عوفي زبيدي
- اسعد حبيب شلال فرحان الفهداوي
- جميل كاظم عبد كاظم الجشعمي
- زيد مجهول ثجيل حسين
- علاء نوري محمد امين
- بهاء نوري محمد امين
- مبدر مثنى مبدر جاسم
- خير الله كاظم هريبد
- احمد حبيب شلال فرحان الفهداوي
- محمود احمد حسين مغير
- سجاد فرحان عذاب
- امل زكي كريم محمد القره غولي
- علي خوام هادي خليف اللامي
- هادي مصطفى عبد الحسين خليفة اللامي
- يحيى مصطفى عبد الحسين خليفة اللامي
- عمر كريم حمد حردان العزاوي
- خليل توفيق قادر
- حيدر خليل توفيق
- كامل نعمه شناوة البيجاوي الموسوي
- بشير طراد معيدي خلف القريشي
- منير علي فهد رحمو
- فهد منير علي فهد العاني
- خولة سافح حسين نجير العكيلي
- فيصل عباس محسن ال فرج الله
- حسين احمد علي عبد الجبوري
- خالد حسين احمد علي
- عمار حسين احمد علي
- مثنى حسين احمد علي
- وليد خالد حسين احمد
- سندس حسين احمد علي الجبوري
- علاء عبدالله احمد فرحان
- ميثاق نجم عبد عون عبد الله
- احمد علي محمد عبد ال عويف
- رياض علي محمد عبد الجنابي
- احمد علي محمد عبد الـ عويف
- سامي محمد حيدر شناوه التميمي
- حمد جاسم محمد فليح
- رزاق ناصر عباس علي
- عبد الباري محمود نعمة عصفور
- عبد الكريم محمود نعمة عصفور
- سلمان شعنون مطلك
- احمد شنشل جهاد كاطع
- مناف عبدالله غالب صالح
- رزاق جبارصالح مهدي جبري
- ثابت جبار صالح مهدي الجبري
- كاظم عبيد شريف مجهود البديري
- علي فؤاد احمد ياسين الحيالي
- ياسر طه جمعة شلش الحامدي
- خالد رحمان منور
- وسام رحمان منور
- حارث عبد شعلان رمضان الأسدي
- عماد عبد الأمير محمد حسن
- هاشم فاضل مري طالب الكعبي
- قاسم سمير عمير شبل الجابري
- نورس هادي حمزة
- طه عبد عبدالله
- عبد ثجيل شريان حسين
- وليد سلمان داود صالح
- عمر سلمان داود صالح
- علي ستار هاني راضي