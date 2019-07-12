الداخلية تواصل المرحلة الثامنة لمبادرة كلنا واحد

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تنفيذاً لتوجيهات السيد/ رئيس الجمهورية

مديريات الأمن تواصل مشاركتها فى فعاليات المرحلة الثامنة من مبادرة كلنا واحد بمشاركة كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية

فى إطار توجيهات السيد / رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة بإتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة ، فقد واصلت كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية المشاركة فى فعاليات المرحلة الثامنة من مبادرة “كلنا واحد” وتم بالتنسيق مع كبار التجار، إقامة شوادر ثابتة وتوجيه سيارات كمنافذ متحركة لعرض المنتجات والسلع الغذائية بالقرى والمراكز بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.. كما حرصت الوزارة على المشاركة الجادة والفاعلة لمنافذ “أمان” التابعة للوزارة فى المرحلة الجديدة من المبادرة وطرح السلع الغذائية من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية..وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة المشاركة فى فعاليات المُبادرة بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـ(690) فرع على مستوى الجمهورية (والمعلن عنها تفصيلياً على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية وصفحتى الوزارة على موقعى “فيس بوك – تويتر” عبر شبكة الإنترنت) بأسعار مخفضة تصل إلى 30 % لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

مديرية أمن أسيوط

مديرية أمن أسوان

مديرية أمن المنوفية

مديرية أمن سوهاج

مديرية أمن الإسماعيلية

مديرية أمن الشرقية

مديرية أمن الفيوم

مديرية أمن القليوبية

مديرية أمن المنيا

مديرية أمن الوادى الجديد

مديرية أمن بنى سويف

مديرية أمن دمياط

مديرية أمن البحيرة

مديرية أمن الغربية

وتشهد المبادرة إقبالاً جماهيرياً مكثفاً وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات السيد/رئيس الجمهورية، وحرص سيادته على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.