القبض على عنصرين بداعش احدهما مسؤول عن عمليات في نينوى

المستقلة .. أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على عنصرين بداعش احدهما مسؤول عن عمليات الجزيرة في نينوى.

وذكرت الداخلية في بيان تلقت المستقلة، أن “مكتب مكافحة اجرام تلعفر التابع لمديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى، وبناءً على معلومات دقيقة ومتابعة مستمرة تمكن، من القاء القبض على اثنين من عناصر داعش الإرهابية، وهم كل من الداعشي (س ع س) المكنى (ابو هيام) والداعشي (ع ع س) المكنى (ابو قحطان) وهو المسؤول عن العمليات الارهابية في مناطق الجزيرة”.

وأضاف، أن “الإرهابيين كانا يعملان فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل، وتم القبض عليهما في قرية (الابطيشة) التابعة لقضاء الحضر جنوب غربي مدينة الموصل”.