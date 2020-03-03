الداخلية تعتقل متهمين بقتل احد منسوبي مديرية امن وسلامة الوزارة

المستقلة .. أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، القبض على متهمين اثنين بقتل احد منسوبي مديرية امن وسلامة وزارة الداخلية بجانب الكرخ في العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته المستقلة، ان “قوة من مكتب البياع في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين في جانب الكرخ من العاصمة بغداد، لقيامهم بقتل احد منسوبي مديرية امن وسلامة وزارة الداخلية”.

وأضافت “بعد التعمق معهما بالتحقيق اعترفا ، بأطلاق النار من سلاح مسدس كاتم للصوت بدافع جنائي، عندما كانا يستقلان دراجة نارية وبمساعدة شخص يستقل عجلة نوع شوفرليت قامت بنقل الجناة الى دارهم بعد تنفيذ جريمتهم النكراء حيث ضبط عدة اسلحة واعتدة ومواد مختلفة في دار القتلة تم عرض اوراقهم التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفهم وفق احكام المادة ( ٤ ارهاب )”.