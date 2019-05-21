الداخلية تضبط خليتين إرهابيتين وتقضي علي ١٦ من عناصرها

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي وماريان جرجس

( القضاء على خليتين للعناصر الإرهابية فى توقيت متزامن بالعريش ومصرع 16 من عناصرهما والعثور بحوزتهم على أسلحة نارية ومتفجرات )

تمكن قطاع الأمن الوطنى من رصد بؤرتين للعناصر الإرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية وإستهداف الشخصيات الهامة بمناطق مختلفة بالعريش .

حيث حدثت مواجهات مسلحة مع العناصر الإرهابية مما أسفر عن مصرع عدد 16 إرهابى والعثور بحوزتهم على ( 8 بندقية آلية ، 1 بندقية FN ، 3بندقية خرطوش ، 3 عبوة متفجرة ، 1 حزام ناسف ) .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتوالى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات .