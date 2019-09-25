(المستقلة) … أعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن جهوزيتها لاستلام الملف الامني في اربع محافظات.

وقال بيان صدر عن اعلام الشرطة الاتحادية وتلقت (المستقلة) نسخة منه، إن “الداخلية تستعد لمسك الارض في أربعة محافظات بالوسط والجنوب”.

واشار البيان الى أن “قوات الشرطة الاتحادية اتمت كافة الجاهزية القتالية لاستلام الملف الامني والدفاع عن البلد”.

وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت، في السابع من ايلول الماضي، عن وجود جدولة لاستلام الشرطة الاتحادية الملف الامني، وستستلم الملف لاربع محافظات الشهر المقبل، فيما اكدت استعدادها الكامل بشأن شهر محرم.