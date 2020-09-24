الداخلية تستثني الكوادر الطبية من إجراءات دوائر الوزارة عند مراجعتهم

المستقلة / ..اعلنت وزارة الداخلية ، عن استثناء الكوادر الطبية من إجراءات دوائر الوزارة ، جاء ذلك على خلفية جولة السيد الغانمي التفقدية لموقع مرور التاجيات في العاصمة بغداد للاطلاع على سير العمل فيه

وذكرت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس ، ان “الوزير عثمان الغانمي استثنى الكوادر الطبية من إجراءات دوائر الوزارة الخدمية عند مراجعتهم لها وتسريع تلك الإجراءات وتبسيطها وبما يضمن انجاز معاملاتهم بأقل وقت ممكن”.

واضاف البيان ان “ذلك جاء على خلفية جولة السيد الغانمي التفقدية لموقع مرور التاجيات في العاصمة بغداد للاطلاع على سير العمل فيه”.

وشدد الوزير بحسب البيان على “ضرورة ان تقوم دوائر المرور بتوفير أفضل الخدمات للمواطنين وتبسيط الإجراءات وتخفيف العبء عنهم وبما يضمن حفظ كرامة وحقوق المواطنين ضمن القانون”.