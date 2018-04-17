الداخلية تحذر من تمزيق صور المرشحين للانتخابات او الاساءة اليهم

(المستقلة)… حذرت وزارة الداخلية من تمزيق صور المرشحين للانتخابات او الاساءة اليهم، مؤكدة انها ستطبق القانون بحقهم بكل صرامة.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الثلاثاء إنه “إشارة الى ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة لقيام اشخاص مجهولين بتمزيق صور المرشحين لانتخابات مجلس النواب العراقي او الاساءة اليهم بطرق غير حضارية وبعيدة عن الذوق والآداب العامة والاعتداء على الدعاية الانتخابية لحملاتهم والتي أقرها القانون ومفوضية الانتخابات، وذلك بصورة تسيء لهؤلاء المرشحين وتضر الصالح العام”.

وأضافت أن “وزارة الداخلية تحذر هؤلاء المسيئين بأنها وبحكم الوظيفة الدستورية ستطبق القانون النافذ المشار اليه بكل صرامة بحق كل من يخالف القوانين والتعليمات ويعمل على الاساءة وتقدمه للعدالة لينال جزاءه العادل”.

ولفتت الوزارة الى “ما جاء في المادة (35) – اولاً- من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 والتي تضمنت: (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ( 1000000 ) مليون دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار او بكلتا العقوبتين كل من، تعمد الاعتداء على صور المرشحين او برامجهم المنشورة في الاماكن العامة المخصصة لها لحساب آخر او جهة معينة بقصد الإضرار بهذا المرشح او التأثير على سير العملية الانتخابية”. (النهاية)