الداخلية المصرية تطور المنشآت الشرطية لتناسب ذوي الاحتياجات الخاصة

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

إستمراراً لجهود وزارة الداخلية بتطوير المنظومة الأمنية بما يتواكب مع إحتياجات المواطنين للتخفيف والتيسير عليهم فى الحصول على الخدمات التى تقدمها كافة الجهات الشرطية، وفى إطار ما وجه به السيد وزير الداخلية بالتنسيق والتعاون بين الوزارة ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، لتوفير التكنولوجيا الحديثة للقطاعات الخدمية بوزارة الداخلية لصالح الأشخاص ذوى الإحتياجات الخاصة، وتطوير وميكنة الخدمات الجماهيرية بالجهات الآتية “قطاع الأحوال المدنية، الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، الإدارة العامة لتصاريح العمل”،وذلك من خلال توفير التطبيقات الإلكترونية والأجهزة اللوحية والحاسب الآلى المزودة بشاشات تعمل باللمس ، للتواصل الفعال مع ذوى الإحتياجات الخاصة ” الصم والبكم، المكفوفين”.. ويسمح التطبيق الجديد بتحويل لغة الإشارة إلى نص مكتوب دون الحاجة إلى وجود مترجم للغة الإشارة،كما يتيح التطبيق الجديد تفاعل المكفوفين معه.

ويجرى حالياً تفعيل الخدمة بكلٍ من (المركز النموذجى للوثائق المميكنةـ قسم التسجيل المدنى للمواطنين العاملين بالخارج) من خلال لغة الإشارة والتى تُعد نقلة حضارية غير مسبوقة فى مجال التعامل مع الجماهير من ذوى الإحتياجات الخاصة ،على أن يتم تعميمه مرحلياً بكافة القطاعات الخدمية بالوزارة .

يأتى ذلك فى ضوء توجيه القيادة السياسية بأن يصبح عام 2018 عام ذوى الإحتياجات الخاصة .. وفى هذا الإطار فقد قامت وزارة الداخلية بدورها الذى يتسق ويترجم توجهات الدولة فى الإهتمام بذوى الإحتياجات الخاصة ،وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى والمجلس القومى لشئون الإعاقة والجهات المعنية.