الداخلية المصرية تطلق مرحلة جديدة من مبادرة كلنا واحد

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

إنفاذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية..

وزارة الداخلية تطلق مرحلة جديدة من مبادرة كلنا واحد بـ(626) فرع لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30 % لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين

فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة بالتخفيف عن كاهل أبناء الشعب المصرى، وتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين ، لضمان منع الإحتكار والإستغلال والمغالاة فى الأسعار، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من محدودى الدخل.

فقد قامت وزارة الداخلية بإتخاذ مجموعة من الإجراءات الإستباقية لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومنع الظواهر الإحتكارية والحفاظ على إستقرار السلع بالأسواق.. إستهلتها بقيام الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بعقد عدة لقاءات مع ممثلى السلاسل والشركات التجارية الكبرى، والإتفاق على إطلاق مرحلة جديدة لمبادرة “كلنا واحد” لتوفير السلع الأساسية وطرحها بعدد (626) فرع لكبرى السلاسل التجارية (كارفور – كازيون – خير زمان – أولاد رجب – راية – اسبنسى – الفرجانى – المحلاوى – هايبر – أوسكار) على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30% ، وهامش ربح بسيط مما ينعكس أثرها إيجابياً على جموع المستهلكين، على أن يبدأ إنطلاق المبادرة إعتباراً من يوم الإثنين الأول من أبريل.

وعلى جانب آخر تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وتكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وضبط كافة صور الإحتكار.. والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.