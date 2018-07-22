الداخلية: القبض على إرهابي لديه استمارة الانتماء لداعش غربي محافظة نينوى

(المستقلة) … أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، الأحد، عن القبض على “إرهابي لديه استمارة الانتماء لداعش” غربي محافظة نينوى.

وقال معن في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إن “مكتب مكافحة إجرام تلعفر التابع لمديرية مكافحة إجرام شرطة نينوى ألقى القبض في سيطرة البوابة الشرقية لقضاء تلعفر على إرهابي كان يعمل مقاتلا في صفوف العصابات الإرهابية”.

وأضاف معن، أن “(الإرهابي) لديه استمارة الانتماء لداعش في أثناء سيطرة العصابات الإجرامية على مدينة الموصل، وخلال تدوين أقواله ابتدائياً وقضائياً اعترف بانتمائه لعصابات داعش”.

يذكر ان محافظة نينوى (350 كم شمال العاصمة بغداد)، تشهد استقرارًا امنيا نسبيا بعد تحريرها العام الماضي، فيما تقوم القوات الامنية بعمليات دهم وتفتيش بحثاً عن المنتمين الى تنظيم “داعش”، وتتمكن بين الحين والاخر من اعتقال عدد منهم وتقديمهم للقضاء لمحاكمتهم.