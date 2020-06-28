الداخلية : العشائر العراقية تمتلك 7 ملايين قطعة سلاح متوسط وثقيل

المستقلة … كشف مصدر في وزارة الداخلية، الاحد، ان العشائر العراقية تمتلك 7 ملايين قطعة سلاح متوسط وثقيل.

وقال المصدرفي تصريحات نقلتها صحيفة “العربي الجديد” تابعته المستقلة، إن “التقديرات الحكومية حول كمية السلاح الموجود لدى العشائر تتحدث عن أكثر من 7 ملايين قطعة، بين سلاح خفيف ومتوسط، وأعلى من المتوسط مثل مدافع الهاون والقذائف المضادة للدروع وصواريخ الكاتيوشا”.

وأوضح ان “ملف السلاح المنفلت من بين أبرز خمسة ملفات أمنية مرهقة للحكومات العراقية المتعاقبة، بعد داعش، والمليشيات المنفلتة، وعصابات الجريمة المنظمة وشبكات تجارة المخدرات”.

وأكد أن “أي تحرك فعلي نحو الملف يتطلب تفاهماً وخطة عمل كاملة. وهناك مقترح لشراء السلاح منهم بأضعاف سعره، ومقترح لتنفيذ عمليات تفتيش من قبل الجيش العراقي بغطاء قانون يتم تشريعه بشأن السلاح خارج إطار الدولة، لتكون الخطوة الأولى باتجاه سلاح العشائر المتضخم أكثر من المعقول، ثم نتحدث بعدها عن سلاح الفصائل الذي بات منافساً لما تمتلكه بعض الأجهزة والقوات النظامية العراقية”.