الداخلية العراقية توقف العمل بإصدار المستمسكات الثبوتية لمدة أسبوع

( المستقلة) …. أعلنت وزارة الداخلية العراقية، إيقاف العمل بإصدار المستمسكات الثبوتية لمدة أسبوع بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء الحقوقي نشأت ابراهيم الخفاجي في بيان له تلقته ( المستقلة) ، إنه “حسب توجيهات لجنة الأمر الديواني ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ ولما تشهده دوائر الأحوال المدنية والجوازات والإقامة من زخم من قبل المراجعين وحرصاً عليهم من الإصابة بمرض ( كورونا) تقرر العمل بإصدار المستمسكات الثبوتية في جميع دوائر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٣/٨ ولمدة اسبوع”.

وأضاف أن “القرار جاء للحفاظ على سلامة المواطنين من الاصابة بالمرض”، مشيرا الى “استثناء الحالات الانسانية والحرجة من القرار”.