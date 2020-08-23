المستقلة … أعلنت وزارة الداخلية ، ان وكالة الاستخبارات، القت القبض على امرأة مطلوبة بالإرهاب في صلاح الدين.

وذكرت الوازرة في بيان تلقته المستقلة اليوم الاحد , ان “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات صلاح الدين، القت القبض على امرأة إرهابية مطلوبة وفق أحكام المادة ٤ ارهاب لانتمائها لعصابات داعش الإرهابية”.

وأوضحت ان “عملية إلقاء القبض تمت بعد تشكيل فريق مختص ومتابعتها في اقضية محافظة صلاح الدين وتم إيداعها التوقيف بغية إكمال الاجراءات القانونية”.