الداخلية : الاستخبارات القت القبض على 6 إرهابيين في كركوك

المستقلة …أعلنت وزارة الداخلية، الاحد، ان وكالة الاستخبارات القت القبض على 6 إرهابيين وضبطت كدسين للعتاد في محافظة كركوك.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته المستقلة , انه “من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، وتعاون المواطنين، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على ستة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك”.

وأضافت أن “الاستخبارات تمكنت من ضبط كدسين للعتاد من مخلفات داعش الإرهابي، احتوى الأول على مقذوف نمساوي، وقداحتين، والكدس الثاني احتوى على ٦ عبوات ناسفة مختلفة الأشكال والانواع، تم رفع المواد المتفجرة وإحالة الإرهابيين بعد تدوين أقوالهم الى الجهات المختصة”.