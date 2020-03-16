الداخلية الأردنية : اجراءات احترازية في مخيمات اللاجئين السوريين بسبب فيروس كورونا

المستقلة / متابعة /- وجهت وزارة الداخلية الأردنية، بعزل مخيمات اللاجئين السوريين في إطار الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة “الغد” الأردنية، عن مصدر في وزارة الداخلية، أن “السلطات “اتخذت منذ فترة بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية جميع الترتيبات والإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للاجئين السوريين داخل المخيمات”.

وأضاف المصدر أن الوزارة “منعت الزيارات، والخروج من المخيمات، ومنع الاختلاط، حرصا على سلامتهم وتفاديا لأي اخطار قد تهدد صحتهم، تماشياً مع أعلى المعايير الصحية المتبعة في هذا الخصوص”.