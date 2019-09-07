الداخلية : اعتقال عصابة “الدعلج” في بغداد

(المستقلة)… اعلنت وزارة الداخلية السبت عن اعتقال عصابة “الدعلج” في بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان “مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية القت القبض على عصابة المدعو عباس الدعلج مع ثلاثة متهمين من افراد عصابته في بغداد”.

واضاف ان “من اهم اعمال هذه العصابة هي الخطف والقتل والمساومة والسطو المسلح”.

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر عمليات خطف للمدنيين وسرقة للسيارات والأموال من قبل عصابات مجهولة، فيما تعلن وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد عن تحرير مختطفين واعتقال العديد من تلك العصابات.(النهاية)