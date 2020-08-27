الخيمة.. أغنية جديدة للفنانة دنيا عبد الله

(المستقلة)..أصدرت الفنانة المغربية دنيا عبد الله جديدها الفني بعنوان “الخيمة”، وهي الأغنية الثانية في مسارها الفني بعد نجاح أولى أعمالها ” لسيان “.

العمل من كلمات توفيق العلمي وألحان أيوب الزعزاع وتوزيع أنس الإدريسي وتم تصوير الفيديو بطريقة “video lyrics“ .

وتستعد دنيا عبد الله لإصدار مجموعة من الأغاني عبارة عن ”ميني ألبوم” يتضمن 6 أغاني ستطرح بشكل منفرد على فترات.

وتتميز أغاني الألبوم المذكور بالتنوع بين مجموعة من ألوان الغنائية المغربية، وذلك بهدف إرضاء جميع الأذواق الموسيقية.

يشار إلى أن دنيا تربت في وسط فني بامتياز وتلقت دعما وتشجيع من أسرتها الصغيرة التي كانت سندا لها في مسيرتها.