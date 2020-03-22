“الخير” تحدي جديد بمساهمة الفنانين والنجوم

(المستقلة)..ليس من الغريب علينا التحديات التي يطلقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اعتدنا مشاهدتها على حساباتهم من حين إلى آخر وفي كل مرة تأخذ التحديات طابعاً مختلفاً، فإلى جانب تحدي #خليك_بالبيت الذي انتشر مؤخراً لحث الجميع على التزام منازلهم للحد من خطر تفشي فيروس كورونا، يتحدى النجوم بعضهم البعض بطريقة أخرى جاءت من رحم المعاناة التي يعيشها العالم جراء حملة البقاء في المنازل نفسها.

وهكذا جاء “تحدي الخير” الذي أطلقه مدافع فريق الأهلي سعد سمير بهدف مساعدة الأُسر المتضررة من الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا. وينطوي هذا التحدي على منشور يشاركه كل شخص على حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يعلِن من خلاله عن عدد الأسر التي يقرر التكفل بها خلال فترة الأزمة، بعدها يرشح أشخاص آخرين للمشاركة في التحدي.

و شارك في هذه المبادرة الإنسانية وتضامن عبرها عدد من نجوم الفن والرياضة، منهم الفنان أحمد فهمي، الذي عبر حسابه الشخصي على موقع الإنستغرام، مقطع الفيديو الذي أعلن من خلاله قبوله التحدي وتكفله بـ 50 أسرة متضررة.

كما أعلنت النجمة المصرية منى زكي عن مشاركتها في #تحدي_الخير من خلال دعم80 أسرة محتاجة لتنضم إلى سباق فعل الخير. ورشحت منى زكي معها نجوم آخرين لقبول ” تحدي الخير ” على رأسهم زوجها النجم أحمد حلمي و كريم عبد العزيز ومنه شلبي من أجل دعم أكبر عدد ممكن من الأسر المتضررة والتي تعاني ماليًا خلال فترة محاربة فيروس كورونا.

واشتركت في التحدي أيضاً الممثلة المصرية الجميلة هنا الزاهد معلنةً عن التكفل ب50 أسرة هذا الشهر وتحدت زملاء لها منهم سلمى أبو ضيف.

أما الفنان محمد رمضان فقد انضم إلى قائمة المشاهير الذين بادورا إلى “تحدي الخير” وذلك من داخل كواليس تصوير مسلسله الجديد “البرنس” الذي سيعرض في رمضان المقبل، حيث أعلن عن تبرعه بمبلغ مليوني جنيه، لصالح وزارة الصحة المصرية. وأشار محمد رمضان إلى تحديه عدداً من الشخصيات، من بينها رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، ولاعب النادي الأهلي رمضان.

وقبل النجم تامر حسنى تحدي الفنان عمرو يوسف له وأعلن من مشاركته في “تحدى الخير” من خلال مشاركته بـ400 أسرة متضررة.