الخوخ.. فوائده للبشرة والرجيم والشعر

المستقلة /يعتبر الخوخ من الفواكه الربيعية الغنية بالفوائد، يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المغذية للجسم والهامة لمختلف الوظائف بالجسم، كما يجب ان تعرف ان كل 100 غم من الخوخ يحتوي تقريبا على 39 سعر حراري، ولذلك يعتبر الخوخ من الفواكه التي لا تحتوي على سعرات حرارية بنسبة كبيرة، ومن فوائد الخوخ أنه يحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف، ولا يحتوي أي من الدهون.

يحتوي الخوخ على سبعة معادن مهمة ( الكالسيوم والنحاس والحديد والمغنيسيوم والزنك والمنغنيز والفوسفور) وهي المعادن الغنية بالفيتامينات والألياف التي تغذي الجسم وتجعل الجسم حيوياً ونشط، كما يعمل الكالسيوم على تقوية العظام و المفاصل والاربطة.

فوائد الخوخ للهضم

يساعد الخوخ على الهضم ويساعد المعدة في عملية الهضم المثالي، كما يجنبها الاصابة بعسر الهضم والشعور بالإمساك، فهو يعتبر مسهل طبيعي بسبب احتوائه نسبة عالية من الألياف التي تساعد على الهضم الجيد للطعام، وتحتوي ثمرة الخوخ على 9% من الألياف التي يحتاجها الجسم يوميًا، لذلك ينصح بتناولة يومياً، بالإضافة الوقاية من مرض السكري وأمراض القلب وسرطان القولون والمستقيم.

يمكن أن نلخص فوائد الخوخ للمعدة في النقاط التالية:

يساعد الخوخ على تنشيط المعدة ويساعد في عملية الهضم.

يعمل على إزالة حصى المثانة والبول الدموي.

يجنب الإصابة بعسر في الهضم.

يجب عدم الإفراط في تناول الخوخ لأنها ثمرة غنية بالألياف والتى تعد معدلاتها العالية سبب فى الإصابة الإسهال المزمن.

تسبب الكميات الكبيرة من الخوخ فى الإصابة بالمغص وبعض آلام البطن.

فوائد الخوخ للرجيم

يعد الخوخ من الفواكه التي تساعد في التخسيس، كما أنه يساعد في الحفاظ على الوزن، لا يحتوي الخوخ على دهون مشبعة أو كوليسترول أو صوديوم، لأن 85% من تكوينه مياه، كما أنه يحتوي على الألياف التي تساعد على ملء المعدة ما تجعله يستغرق وقتًا أكبر للشعور بالجوع مرة أخرى.

فوائد الخوخ للرجيم:

السعرات الحرارية

يعد الخوخ من الفواكه المنخفضة في عدد السعرات الحيوية حيث أنها تحتوي في المتوسطة بها حوالي 35 سعراً حرارياً فقط، مما يجعله خياراً موفقاً لوجبة خفيفة اثناء الرجيم.

الألياف الغذائية

يوفر الخوخ حوالي 2.5 جرام من الألياف الغذائية، وهي تمثل 10% من قيمة الألياف التي تحتاج إليها يومياً، هذه الألياف تساعد على عملية امتصاص ذات كفاءة عالية، كما تساعد في حرق الدهون.

الماء المتواجد الخوخ

يحتوي الخوخ على نسبة عالية من تكوينه من الماء حيث يمثل الماء حوالي 89% من الخوخ، هذا الكم الكبير يساعد في تسهيل الهضم، كما يعمل على حرق أفضل للدهون.

الشعور بالشبع

الخوخ من الأطعمة التي تزيد الشعور بالشبع، حيث أن ارتفاع نسبة الألياف والماء فيه يجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة، ولا ترغب في تناول المزيد من الأطعمة.

ولكي تتمكن من الاستفادة بشكل كامل من الخوخ في عملية التخسيس والرجيم يجب اتباع الخطوات التالية:

نظام غذائي متكامل

لا يمكن الاستعانة بالخوخ وحده والاعتماد عليه، يجب أن يدخل الخوخ ضمن نظام غذائي صحي متكامل يهدف إلى إنقاص الوزن، فلا يمكن أن تتناول الخوخ ومعه الكثير من الحلوى أو تناول العديد من الدهون، لذلك يجب اتباع النظام كاملاً.

تناول الخوخ مع الشوفان

تناول شرائح الخوخ مع الحبوب الكاملة مثل الشوفان، أو إضافته إلى كوب من الحليب خالي الدسم، سوف يحقق لك أفضل نتائج في التخسيس.

اختيار الثمار الطازجة

تعد الثمار الطازجة اكثر تأثير من الثمار المجمدة او المعلبة، حيث أن الخوخ المجمد المُحلى يحتوي على 118 سعراً حرارياً، وهو ما يزيد عن ثلاثة أضعاف السعرات الموجودة في ثمرة الخوخ الطازجة.

الخوخ والماء

تناول الخوخ مع الماء خاصة قبل الوجبات اليومية بنص ساعة يساعد الشخص في الشعور بالشبع وتقليل كمية الطعام التي سوف تتناولها، كما سيقوم بتسهيل عملية الهضم لديك.

عدم تناول الأطعمة الدهنية

يجب الاعتدال في تناول أي نوع من الأطعمة، خصوصاً عند إجراء حمية غذائية، حتى تستطيع تحقيق الفائدة المرجوة في إنقاص الوزن.

فوائد الخوخ للبشرة

يدخل في تحضير العديد من الحلويات لطعمه الطيب وغناه بالعناصر المهمة لجسم الإنسان، كما يعود تناول الخوخ على الإنسان بالفوائد الصحية، وفوائده للوجه والبشرة، والتي سنتحدث عنها في هذا المقال.

القضاء علي التجاعيد

يحتوي الخوخ على العديد من الفيتامينات والكالسيوم التي تعمل بدورها علي القضاء علي التجاعيد، او علي الاقل في تأخر ظهور التجاعيد على الوجه.

ترطيب البشرة

يعمل فيتامين “ج” علي القضاء علي التجاعيد كما يقوم بمد البشرة بما تحتاجه من المعادن التي تجعل البشرة رطبة، كما تمنح الوجه النضارة والحيوية.

حماية البشرة

من الأشعة فوق البنفسجية. حيث يساعد على زيادة إنتاج الكولاجين الذي يمنح الوجه النضارة والصحة الطبيعية.

يساعد الخوخ البشرة

في التخلص من الهالات السوداء.

ترميم أنسجة الجلد

وحمايتها من التلف، والإصابة بالالتهابات المتعددة، وذلك بسبب غنى الخوخ بالبروتينات اللازمة لذلك.

فوائد الخوخ للرياضيين

يعد الخوخ من الفواكه الطبيعية التي تمد الجسم بالحيوية، لأنه غني بالفيتامينات والكالسيوم والعديد من الألياف والمعادن الغذائية، لذلك يتناولة الرياضيون بكثرة مع العديد من الفواكه الاخري:

يحتوي الخوخ على العديد من العناصر الغذائية من الكالسيوم و الماغنيسيوم والبوتاسيوم، لذلك يعمل الخوخ على خفض ضغط الدم من خلال وجود الكثير من العناصر الغذائية لثمرة الخوخ، كما تساعد الشرايين على الارتخاء وحفظ ضغط الدم.

يحتوي الخوخ على فيتامين “A” والذي يعمل كعلاج طبيعي لأمراض العيون التي يواجهها الرياضيون، وكذلك بروتين وزياكسانثين الذي يحمي العينين من حرارة الشمس الحارقة.

يحتوي الخوخ على مادة الفلورايد والتي تساعد على الحفاظ على صحة الأسنان كما أنها تساعد على تقوية الأسنان.

يساعد الخوخ في علاج الكثير من مشكلات الجهاز الهضمي، حيث أنه ملئ بالقلويات التي تساعد على تقليل التهابات المعدة وعسر الهضم والإمساك والانتفاخ.

يساعد عصير الخوخ على إنقاص الوزن، لأنه يحتوي علي كميات قليلة جداً من السعرات الحرارية، كما أنه ملئ بالمياه التي تساعدك في الشعور بالشبع.

يساعد الخوخ على تحسين وظائف الكلي والكبد والمثانة.

يعتبر الخوخ من الفواكه الغنية بالكالسيوم والتي تساعد على تقوية العظام.

يتضمن الخوخ مادتي الليكوبين واللوتين، اللتان تساعدان في الوقاية من أمراض القلب والسرطان.

يعمل عصير الخوخ على تقوية عضلات القلب وتنشيط الدورة الدموية في الجسم.

ما هي اضرار الخوخ؟

بالرغم من فوائد الخوخ الكثيرة الا ان له اضرار يجب معرفتها لكي نتمكن من تجنبها والوقاية منها وعدم التعرض له:

الحساسية بالجلد

بعض الأشخاص ربما يعانون من الحساسية بالجلد عند تناول الخوخ.

الاصابة بالاسهال

يعتبر تناول الخوخ بشكل مبالغ فيه قد يجعل الشخص يصاب بالاسهال لأنه يعمل على تنشيط المعدة ويقي من الإمساك ولكن كثرة التناول تعرضك للاسهال.

الجهاز الهضمي

شرب الكثير من عصير الخوخ يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من بعض الآثار الجانبية، مثل مشاكلٍ في الجهاز الهضمي.

مشاكل في الكلى أو المرارة

تناول الخوخ بكمياتٍ كبيرةٍ قد يؤدي إلى تراكم الأوكسالات، والتي يمكنها أن تتراكم وتبلور، مما يؤدي إلى مخاوف صحية مثل مضاعفات قد تحدث للكلى أو مشاكل في المرارة .