الخنجر يعلن عدم استعداد كتلته المشاركة في حكومة تخلو من الكتل الكردية

(المستقلة)… اعلن زعيم المشروع العربي في العراق خميس الخنجر يوم الثلاثاء عن عدم استعداد كتلته المشاركة في حكومة رئيس مجلس المكلف محمد علاوي في حال خلوها الكتل الكوردستانية.

وقال الخنجر في بيان اليوم، “نتمنى على رئيس مجلس الوزراء المكلف ان يعي طبيعة الحكومة الانتقالية التي يسعى الى تشكيلها والتي تفرض عليه ان ينتبه لخصوصية اقليم كوردستان وما تفرضه طبيعة الانظمة الفدرالية”.

واضاف “لسنا مستعدين لدعم حكومة قد تدفع الاخوة الكورد الى مقاطعة الحكومة مما يرتب نتائج خطيرة على حاضر ومستقبل البلد”.

وكان تحالف القوى العراقية، برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي دعا الى استبدال رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي، الذي وصف منهجه بالازموي.

وتم اختيار علاوي لرئاسة الحكومة المرتقبة، بناء على اتفاق غير معلن بين الصدر وخصمه زعيم تحالف الفتح هادي العامري.

ووفق الدستور فإن جلسة البرلمان الخاصة بمنح الثقة للحكومة تعقد بناء على طلب خمسين نائبا أو رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان أو رئيس الوزراء، ويشمل ذلك رئيس الوزراء المستقيل.

ويشترط -لحصول الحكومة على ثقة البرلمان- تصويت الأغلبية المطلقة (50% +1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي). (النهاية)