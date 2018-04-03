الخنجر يخرج عن صمته ويعلن انسحابه بشكل رسمي من الانتخابات

(المستقلة).. أعلن زعيم حزب المشروع العربي خميس الخنجر الثلاثاء انسحابه بشكل رسمي من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 12 آيار المقبل.

وقال الخنجر في بيان له تلقته (المستقلة) “تعقد جولة جديدة من الانتخابات البرلمانية العراقية خلال أسابيع قليلة، ولكني أود أن أذكر أن المشروع العربي في العراق لم يؤسس من أجل خوض هذه الانتخابات أو تلك، نحن سنخوض الانتخابات ضمن قائمة القرار العراقي…”.

وأوضح “انني لم افكر مطلقا بدخول الانتخابات لأني أعتقد أن وجودي خارج صندوق العملية السياسية يمنحني قدرة أكبر على التحرك للدفاع عن أهلي وفي العمل على تصحيح مسار العملية السياسية، ولكن لرغبة في اخواني قادة التحالف ورأي جمهورنا في المشروع العربي؛ دخلت لدعم القائمة في بغداد”.

واضاف “انا لم أغادر الساحة ولا تخليت عن مسؤولياتي في المشروع العربي أو قائمة القرار العراقي، وسواء كنت مرشح لمقعد برلماني أو لم أكن…”.

وخميس الخنجر رجل أعمال وسياسي عراقي، يمتلك مجموعة من الشركات والمشاريع التجارية، وأسس “المشروع العربي في العراق”، وأصبح أمينه العام ، ويوصف بأنه “صانع الملوك” ومهندس تشكيل “القائمة العراقية” برئاسة إياد علاوي، ويريد أن يستخدم ثروته -التي تقدر بمئات ملايين الدولارات- لإقامة منطقة حكم ذاتي للسنة بالعراق.

وأصدر القضاء العراقي يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول 2015 حكما قضائيا وفقا للمادة الرابعة من “قانون مكافحة الإرهاب”، تضمن مذكرة بالقبض على الخنجر – المقيم في دولة الإمارات- بتهمة الضلوع في “الإرهاب”، وقضى الحكم أيضا “بمصادرة أموال الخنجر المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر”. (النهاية)