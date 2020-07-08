الخميس والجمعة والسبت حظر شامل في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت خلية الازمة المركزية لمكافحة فيروس كورونا في كربلاء ، مساء الاربعاء، إن “الخلية قررت أن يكون أيام الخميس والجمعة والسبت من الأسبوع الحالي حظرا شاملا على المواطنين .

وقال رئيس الخلية نصيف الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “الخلية قررت فرض حظر التجوال الشامل أيام الخميس والجمعة والسبت من الأسبوع الحالي “.

وأضاف إن “فرض حظر التجوال الشامل جاء حسب قرارات اللجنة العليا للسلامة الوطنية “.

وشهدت محافظة كربلاء تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا مؤكدة مختبريا و 64 حالة شفاء ، ووفاة أثنين مصابين بالفيروس “.