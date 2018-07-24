الخميس ندوة عن كتابة الخيال العلمي للأطفال باتحاد كتاب مصر

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تنظم النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة المفكر الدكتور علاء عبد الهادى، بالتعاون مع لجنة الشباب برئاسة الكاتب شريف العجوز، وشعبة الخيال العلمى برئاسة الدكتور صلاح معاطى و شعبة أدب الطفل برئاسة الكاتب عبده الزراع، ندوة تحت عنوان “الشباب بين كتابة الطفل والخيال العلمى”، وذلك يوم الخميس 26 يوليو الحالى، فى تمام الساعةالسادسة مساء، بمقر الاتحاد بالزمالك.

تستضيف لجنة الشباب الكاتب الكبير يعقوب الشارونى، وتستضيف شعبة الخيال العلمى الدكتور طالب عمران مدير تحرير مجلة الخيال العلمى السورية، وتستضيف شعبة أدب الطفل الشاعر الكبير أحمد سويلم، وبحضور كوكبة كبيرة من كتاب أدب الطفل والخيال العلمى من الأعمار المختلفة