الخميس.. صرف رواتب العقود المتاخرة في توزيع كهرباء ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلن فرع توزيع كهرباء ذي قار ، الاربعاء ،  عن صرف الرواتب المتاخرة للعاملين بصفة عقود يوم غد الخميس .

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وقال بيان صادر عن الفرع تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب عززت فرع كهرباء ذي قار بمبلغ مالي من الخطة الاستثمارية لعام 2019 “.

وذكر البيان ان ” مدير الفرع احمد حنون اوعز الى قسم المالية بصرف رواتب العقود  لشهر كانون الثاني الماضي يوم غد الخميس “.

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