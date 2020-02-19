الخميس.. صرف رواتب العقود المتاخرة في توزيع كهرباء ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلن فرع توزيع كهرباء ذي قار ، الاربعاء ، عن صرف الرواتب المتاخرة للعاملين بصفة عقود يوم غد الخميس .

وقال بيان صادر عن الفرع تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب عززت فرع كهرباء ذي قار بمبلغ مالي من الخطة الاستثمارية لعام 2019 “.

وذكر البيان ان ” مدير الفرع احمد حنون اوعز الى قسم المالية بصرف رواتب العقود لشهر كانون الثاني الماضي يوم غد الخميس “.