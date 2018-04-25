الخطيب يهنيء محمد صلاح بفوزه بلقب أحسن لاعب في الدوري الانجليزي

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

أجرى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اتصالًا هاتفيًا أمس مع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وهنأه بفوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي، وأعرب له عن سعادته بإنجازاته المتواصلة التي هي فخر لكل مصري وعربى وقدوة وأمل للنشء وللشباب في تحقيق أحلامهم الكبيرة.

وأكد الكابتن الخطيب لصلاح أن القادم يحتاج منه الاستمرار في العمل والجهد والالتزام والتواضع من أجل تسطير انجازات جديدة تضاف لتاريخه، متمنيًا له وللاعبي المنتخب القومي تحقيق نتائج متميزة في كأس العالم القادمة في روسيا