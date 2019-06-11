الخطوط الجوية العراقية : 38 الف مسافر تنقلوا خلال ايام عيد الفطر

(المستقلة) … أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، ان 38 الف مسافر تنقلوا على متن طائراتها خلال أيام عيد الفطر.

وذكرت الشركة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، ان “عدد المسافرين الذين تنقلوا على متن طائراتها خلال أيام عيد الفطر بلغ 38 ألفاً و195 مسافراً بواقع 502 رحلة نفذها الناقل الوطني الى مختلف وجهاته”.

وأضافت ان “الموسم الحالي سجل زيادة في الاعداد مقارنة مع الأعوام السابقة، ويأتي ذلك من خلال اتساع مساحة الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية العراقية لزبائنها فضلا عن افتتاح الشركة لعدة وجهات جديدة مع أهمية مواصلة إطلاق العروض والاسعار التنافسية مقارنة مع باقي الشركات الأخرى”.