الخطوط الجوية العراقية مستمرة باجلاء الرعايا من الدول الموبوءة بكورونا

(المستقلة)… اكدت الشركة العام للخطوط الجوية العراقية يوم الاحد انها مستمرة باجلاء الرعايا من الدول الموبوءة بفيروس كورونا المستجد في ظل الالتزام بالتدابير الوقائية بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وكانت الخارجية العراقية قد قررت تعليق منح تأشيرة الدخول لسبع دول تفشى فيها فيروس كورنا مع منع العراقيين من السفر اليها.

وقالت الشركة في بيان اليوم أنها توضح للرأي العام ولجميع المؤسسات الإعلامية والجهات المعنية التزامها التام بقرار لجنة الأمر الديواني المرقم (55) لسنة (2020) والذي تضمن منع سفر المواطنين إلى الدول التي أنتشر بها فيروس كورونا، وتبين ان رحلات الناقل الوطني الى تلك الدول خصصت لإجلاء العراقيين والبعثات الدبلوماسية حصراً.

واضاف البيان ان وزارة الصحة تتبنى وبالتنسيق مع سلطة الطيران المدني العراقي مهمة القيام بالإجراءات الصحية اللازمة تجاه جميع الوافدين العراقيين من تلك البلدان الى الاراضي العراقية وذلك للحد من خطورة انتشار فيروس كورونا.

ودعت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية في بيانها إلى توخي الدقة في نقل المعلومة والحصول عليها من مصادرها الرسمية.(النهاية)