الخطوط التركية توقف رحلات إلى الصين وتلغي أخرى إلى إيران
جاء ذلك، في بيان نشرته الشركة عبر موقعها الرسمي، الثلاثاء، تضمن معلومات حول القيود التي وضعتها على الرحلات بسبب فيروس «كورونا المستجد»، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.
وأشار البيان إلى أن الخطوط الجوية التركية، تتابع عن كثب التطورات واتخذت التدابير اللازمة فيما يتعلق بالفيروس باعتبارها تعطي دائما الأولوية لأمن السفر.
ودعا البيان المسافرين، إلى اتخاذ التدابير اللازمة بناء على القرارات المتخذة.
وظهر الفيروس الذي أطلق عليه رسميا اسم «كوفيد -19» في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان ، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير الماضي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.
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