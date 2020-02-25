الخطوط التركية توقف رحلات إلى الصين وتلغي أخرى إلى إيران

(المستقلة) ممدوح بليغ/ أعلنت الخطوط الجوية التركية، وقف رحلاتها إلى الصين حتى تاريخ 29 فبرايرالجاري، وإلغاء رحلاتها إلى جميع مطارات إيران، باستثناء العاصمة طهران لغاية 10 مارس المقبل.

جاء ذلك، في بيان نشرته الشركة عبر موقعها الرسمي، الثلاثاء، تضمن معلومات حول القيود التي وضعتها على الرحلات بسبب فيروس «كورونا المستجد»، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.

وأشار البيان إلى أن الخطوط الجوية التركية، تتابع عن كثب التطورات واتخذت التدابير اللازمة فيما يتعلق بالفيروس باعتبارها تعطي دائما الأولوية لأمن السفر.

ودعا البيان المسافرين، إلى اتخاذ التدابير اللازمة بناء على القرارات المتخذة.

وظهر الفيروس الذي أطلق عليه رسميا اسم «كوفيد -19» في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان ، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.