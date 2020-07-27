الخطابي يبحث مع يار الله والمحمدي  ملف أمن كربلاء وحدودها

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. بحث محافظ كربلاء نصيف الخطابي، اليوم الاثنين ، مع رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عبد الامير يار الله وقائد القوات البرية اللواء الركن قيس المحمدي ملف أمن كربلاء وحدودها .

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب لقائه القادة يار الله والمحمدي وعدد من قادة وزارة الدفاع ، بحثنا سبل التعاون والتنسيق مع وزارة الدفاع ، وخصوصا ملف أمن المحافظة وتأمين حدودها “.

وأضاف إن “كربلاء أكدت خلال اللقاء التعاون التام والتنسيق العالي مع وزارة الدفاع ، والعمل بروح الفريق الواحد من اجل انجاح العمل المشترك وهو تأمين حدود المحافظة والبلد بشكل عام “،

واشاد بدور قيادة عمليات كربلاء سواء في حفظ أمن حدود المحافظة ، فضلا عن تأمين الزيارات المليونية ، ومساعدتهم اخوانهم في القوات الامنية والشرطة خلال جائحة كورونا “.