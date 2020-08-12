الخطابي يبحث مع المصرف الاهلي العراقي القروض السكنية لمواطني كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. بحث محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، مساء الاربعاء، مع المصرف الاهلي العراقي توفير القروض السكنية للمواطنين ، إضافة الى دعم القطاع الزراعي والمزارعين .

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) بحضور رئيس غرفة تجارة كربلاء نبيل الانباري ، ومدير دائرة تسهيلات الشركات المتوسطة والصغيرة في المصرف الاهلي العراقي ، بحثنا توفير القروض الخاصة بالمواطنين لإقامة المشاريع سواء المتوسطة او الصغيرة فضلا عن القروض السكنية والتي هي ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي لكافة المواطنين والموظفين “.

وأضاف كما “بحثنا دعم القطاع الزراعي والمزارعين من خلال القروض الخاصة بشراء المرشات والمعدات الزراعية والتي هي ايضا ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي ، أضافة الى دعم القطاع الطبي بكافة تخصصاته “.