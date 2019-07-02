الخطابي يؤدي اليمين الدستوري محافظاً لكربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / … أدى المحافظ الجديد لمحافظة كربلاء نصيف الخطابي ، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستوري أمام رئيس محكمة استئناف كربلاء الاتحادية ، ايذانا باستلام منصبه رسميا.

وقال المكتب الإعلامي لمحافظ كربلاء لــــ ( المستقلة ) إن ” محافظ كربلاء الجديد نصيف الخطابي أدى اليمين الدستوري امام رئيس استئناف كربلاء بعد صدور المرسوم الجمهوري الذي يقضي بتعينه محافظا جديدا خلفا للطريحي المقال “.

يذكر أن مجلس محافظة كربلاء صوت، الجمعة 28 حزيران 2019، على اختيار نصيف الخطابي لمنصب المحافظ ، وجاء ذلك بعدما أقال المجلس، في وقت سابق، المحافظ السابق عقيل الطريحي، وصادقت محكمة القضاء الإداري على الإقالة “.