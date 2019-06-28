الخطابي محافظا لكربلاء والمالكي رئيسا لمجلس المحافظة

( المستقلة ) / علي النصر الله / … أعلن مجلس محافظة كربلاء ، اليوم الجمعة ، عن فوز رئيس مجلس المحافظة نصيف الخطابي محافظا جديد لكربلاء خلفا للطريحي .

وقال المكتب الإعلامي لمجلس المحافظة لـــــ ( المستقلة ) إن “المجلس أختار خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس المحافظة بعد مصادقة المحكمة الاتحادية لاقالة عقيل الطريحي محافظ كربلاء السابق “.

وأضاف إن “الخطابي فاز بأغلبية أعضاء مجلس المحافظة الحاضرين 22 عضوا من أصل 23 عضو “. يذكر ان المحكمة الاتحادية صادقت قرار مجلس المحافظة بأقالة عقيل الطريحي من منصبه يوم أمس الخميس “.

كما انتخب المجلس علي عبد المالكي رئيسا لمجلس المحافظة خلفا للخطابي الذي فاز بمنصب محافظ جديد لكربلاء .

وقال رئيس لجنة العلاقات والاعلام في المجلس نافع الميالي لــــ ( المستقلة ) ، إن “مجلس المحافظة أنتخب نائب رئيس المجلس علي عبد المالكي لشغل منصب رئيس المجلس “.

وأشار الى إن اختيار المالكي رئيسا لمجلس المحافظة جاء بعد موافقة المجلس على استقالة رئيسه نصيف الخطابي الذي انتخب محافظاً جديد لكربلاء.