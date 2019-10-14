الخطابي : الحشد كان وما يزال الدرع الساند لقوات الامن والجيش في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / … قال محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي ، اليوم الاثنين ، إن “الحشد الشعبي كان وما يزال الدرع الساند للقوات الأمنية والجيش في المحافظة من خلال الخطط الأمنية الخاصة للزيارات المليونية لاسيما زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام “.

وأوضح الخطابي لـــ ( المستقلة ) على هامش لقائه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي اللواء علي الحمداني إن “الحكومة المحلية بحثت التعاون المشترك ما بين أجهزتها الأمنية والحشد الشعبي خلال زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام “،

وأكد اثناء اللقاء إن “الحشد كان، وما يزال الدرع الساند لقواتنا الأمنية وفي مختلف المواقف والفعاليات ، ونراهم اليوم يساهمون ويشاركون قواتنا الأمنية والجيش في تطبيق الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة “.