الخطابي :استقالة الحكومة السابقة سببت توقف مشاريع قضاء الهندية

( المستقلة ) / علي النصر الله / ..عزا محافظ كربلاء نصيف الخطابي توقف المشاريع الخدمية في قضاء الهندية ( طوريج ) الى “استقالة الحكومة المركزية السابقة وعدم وصول ميزانية عام 2020 “.

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “إيقاف المصدر الوحيد للإيراد المحلي لكربلاء ( رسوم الجباية على مركبات الحمل ) بسبب امتناع سائقي تلك المركبات عن الدفع منذ أواخر عام ٢٠١٩ وحتى الان ، حال أيضا دون إكمال معظم المشاريع في القضاء والمحافظة “.

وأضاف “أوليت قضاء الهندية ومشاريعها اهتماما كبيرا، منذ ان توليت مهمتي كمحافظ ، وهي تستحق هذا الاهتمام ، وقد باشرنا بالفعل بتنفيذ بعض المشاريع في القضاء “.