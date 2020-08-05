الخصائص المشتركة للتنمية المستدامة ونزع التطرّف

هدى بروك

متدربة لدى مؤسسة الأطلس الكبير- مراكش

تشير التنمية المستدامة إلى النمط الذي نلبي من خلاله الإحتياجات البشرية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية قدراتهم. إنه يتطلب نهجًا شاملاً مع المكونات التي يمكن تحقيقها بشكل فردي ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، الإزدهار الإقتصادي والإستقلال والرفاهية الإجتماعية. في بعض النواحي ، قد يصبح الأفراد متطرفين على وجه التحديد لأنه لم يتم استيفاء هذه المكونات.

في “الأركان الثلاثة للتطرف” ، حدّد آري و. كروغلانسكي وروهان جوناراتنا “النانات” الثلاثة (3Ns): ثلاثة عوامل حاسمة تؤدي إلى تطرف الأفراد. يشير الحرف (N) الأول إلى حاجة هؤلاء الأفراد إلى الشعور بالتقدير والأهمية الشخصية في مجتمعهم. والمحدد الثاني هو الرواية [الأيديولوجية] التي تعرض لها هؤلاء الأفراد أثناء نشأتهم والتي تؤثر ليس فقط على شخصياتهم ولكن على علاقاتهم مع دولهم ومجتمعهم وبيئتهم. ويشير الحرف N الثالث والأخير إلى الشبكة التي يتم تضمين هؤلاء الأفراد فيها والتي تؤكد ، إن لم تكن تغذي ، رواياتهم. وفي حين أن الأدبيات حول هذا الموضوع تركز بشكل أساسي على الأسباب التي تؤدي إلى قرارات الأفراد للإنضمام إلى الجماعات المتطرفة ، فإن نزع التطرف – الطرق التي يمكننا بها فصلهم عن هذه الجماعات – له نفس القدر من الأهمية.

يبقى مصطلح نزع التطرف مستخدمًا على نطاق واسع، وعادةً ما يشير إلى البرامج والأساليب والتقنيات التي تهدف إلى وقف أو السيطرة على التطرف من قبل الدولة. ولكن هل نزع التطرف على نطاق واسع ممكن ؟ هل برامج إعادة التأهيل كافية وفعالة ؟ للإجابة على هذه الأسئلة تشرح هذه المقالة كيف يمكن للتنمية المستدامة أن تقلل من التطرف.

الاستدامة كجزء لا يتجزأ من التنمية البشرية

يساعد التعليم البيئي على تغيير وعينا وقيمنا وأخلاقياتنا ، وكلها أجزاء أساسية من التنمية المستدامة. تعمل الإستدامة كمبدأ تنظيمي وتربط الجسور بين الأطراف المختلفة – الدولة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني. إنها تضفي الشرعية على إجراءات الدولة وهي جزء لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية والبشرية. ومع ذلك ، نجد أن التطرف يسعى إلى نزع الشرعية عن الدولة والجهات الفاعلة الرسمية وخلق فجوات بين الدولة وشعبها ، مما يمنح الجماعات المتطرفة الفرصة لغسل الدماغ وتجاوز الخطاب السائد في المجال العام.

قال عالم النفس الأمريكي أبراهام ماسلو في عام 1954 بأن احتياجات الناس مرتبة ترتيبًا تصاعديًا من الفسيولوجي إلى تحقيق الذات. ووفقًا لكتاب ميشائيل ردكليفت “التنمية المستدامة: استكشاف التناقضات” فإن أولوية احتياجات الناس تتغير في مسار التنمية، من تلبية الإحتياجات الأساسية ، مثل المياه النظيفة والغذاء والمأوى في البلدان النامية إلى جمالية وبذخ أكثر لتلك الموجودة في الدول الأكثر تقدمًا. وبوضع هذا في المنظور مع الركائز الثلاث للتطرف، يساعد تحقيق التنمية المستدامة على تجريد المجتمع من التطرف لأنه يسمح للمجموعات المختلفة بتلبية ليس فقط احتياجاتها الأساسية ولكن أيضًا الاحتياجات النفسية من خلال تعزيز الشعور بالإنتماء والإنجاز والوفاء. تلبية الإحتياجات التي تحقق سعي الناس للأهمية تغيّر الروايات التي يتعرضون لها وعضويتهم ، أو الشبكة ، في كلمات المؤلفين ، التي تلتزم بالروايات. للتنمية المستدامة تأثير حاسم على التماسك الإجتماعي والأمن البشري وكفاءة مؤسسات الدولة ومواءمتها مع المجتمع والأفراد. وتعزيز العلاقة والثقة بين الأطراف المختلفة التي تشكل المجتمع يزيد من الشعور بالإنتماء والقيمة الذاتية والتي ، في حالة غيابها ، تدفع الناس إلى البحث عنها في مكان آخر من خلال التطرف.

التنمية المستدامة لنزع التطرف على المدى الطويل

تم وصف برامج نزع التطرف بانتظام في نطاق استراتيجيات وسياسات مكافحة الإرهاب وكذلك في القبض على المتطرفين العنيفين. هذا لن يضمن نهاية مجموعة راديكالية ، ولا استخدام العنف والقوة العسكرية ، لأن هذه الجماعات يمكن أن تستمر في تجنيد المزيد من الأعضاء الجدد. ومع ذلك ، فإن منح المجندين المحتملين أسبابًا ملموسة لعدم الإنضمام إلى الجماعات المتطرفة في المقام الأول له إمكانية أكبر لعرقلة انتشار هذه الجماعات ووجودها. المعنى ، كما ذكر أعلاه ، يميل الأشخاص الذين يبحثون عن التطرف إلى أن يكونوا أولئك الذين ليس لديهم ما يتمسكون به اقتصاديًا واجتماعيًا. أثبتت دراسة أجراها في الهند أ.ناغيسوارا راو والدكتورة كومارا سريفيدي بعنوان الأهمية الاقتصادية للمنتجات الحرجية غير الخشبية (NTFPs) في الهند أن التنمية المستدامة تتيح فرصًا للقضاء على الفقر وتعزيز رفاهية الإنسان وزيادة سبل العيش التي تضمن السلامة الإجتماعية والثقافية للناس. ووفقًا للدراسة ، يُقال أن ما يصل إلى 50 إلى 90 في المائة من إجمالي مصدر رزق الفقراء يأتي من السلع الطبيعية غير السوقية وخدمات النظم البيئية.

التنمية المستدامة تدعو الجميع للمشاركة. على سبيل المثال ، تتيح الأعمال والمبادرات المحلية والصغيرة لخلق الثروات والمهارات اللازمة لمستقبل أفضل وصقل الأهمية الشخصية وتحسين نوعية الإقتصاد واستهداف الفجوة بين الأغنياء والفقراء. يجب على الدولة منحهم مقعدًا على طاولة صنع القرار ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ومنح المجتمعات المحلية الصغيرة القدرة على التعلم وتطوير مشاريعها الخاصة يولد جهودًا تعاونية ويعزز اتخاذ القرار بحرية. يتعلم أعضاء المجتمع المهارات اللازمة لوضع الموارد المتاحة في الإستخدام المناسب بكفاءة. وهذا يتطلب مشاركة ومستوى عالٍ من الالتزام من مختلف أصحاب المصلحة لفترة زمنية مستدامة. وفي النهاية سيوفر الإستقرار الإقتصادي والتمكين الذاتي الضروريين للناس لتحقيق أهدافهم.