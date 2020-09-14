الخشان : الشعب العراقي يقف بالضد من التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب

المستقلة / – اكد النائب المستقل باسم خزعل الخشان ، ان الشعب العراقي يقف بالضد من التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، لافتا الى ان بعض الأطراف المنتفعة وأصحاب المصالح الضيقة لديها موقف مغاير من رفض التطبيع وتعمل وفق مصالحها.

وقال الخشان في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين ، ان “الشعب العراقي بالمجمل يقف ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني، باستثناء بعض الأطراف التي تعمل على تقديم المصالح الضيقة على حساب مصلحة الشعب”.

وأضاف ان “الاكراد غير معنيين بالعداء للكيان الصهيوني، خاصة ان العلاقة قديمة بينهم وبالتالي فأن موقفهم واضح إزاء التطبيع مع الكيان الغاصب”.

وبين ان “ العراق بشكل عام ورغم الاختلافات في الرؤى السياسية، لكنه يتوحد إزاء قضية التطبيع برفضه لهذا الامر ووقوفه الى جانب القضية الفلسطينية”.