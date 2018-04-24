الخزعلي يعلن مرشح “فتح” لرئاسة الوزراء ويتوقع تسلسل الفائزين

(المستقلة)… أعلن زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي أن تحالف الفتح الانتخابي بزعامة هادي العامري سيكون له تأثير كبير في اختيار رئيس الوزراء المقبل.

وأوضح الخزعلي خلال تصريحات صحافية أن زعيم بدر هادي العامري هو مرشح تحالف الفتح لتولي منصب رئاسة الوزراء.

وتوقع الخزعلي أن يتم تقديم مرشح تسوية لرئاسة الوزراء في حال لم يتسلم العامري المنصب لكن ذلك لن يتم إلا وفقاً لشروط تحالف الفتح كما قال.

وقال الخزعلي إن رئيس الوزراء حيدر العبادي هو الأوفر حظاً للتجديد لولاية ثانية.

فيما توقع الخزعلي حصول قائمة الفتح على المرتبة الأولى في انتخابات مايو المقبل تليها قائمة النصر بزعامة العبادي وفي المرتبة الثالثة قائمة ائتلاف دولة القانون ثم تحالف سائرون وفي المرتبة الخامسة تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم.(النهاية)