الخزعلي يدعو لتفعيل الحشد الشعبي ويهدد بالعودة إلى الميدان

(المستقلة)… هدد الأمين العام لحركة “عصائب أهل الحق” العراقية، قيس الخزعلي، بإعادة قواتها إلى الميدان حال استمرار “اللامبالاة” من قبل السلطات في ضمان الأمن، داعيا لإعادة تفعيل “الحشد الشعبي”.

وقال الخزعلي، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع “تويتر”: الأحداث الأمنية الأخيرة دليل واضح على التراخي والتهاون بسبب انشغال المعنيين بالانتخابات. من الضروري إعادة تفعيل الحشد الشعبي وباقي الأجهزة الأمنية والقيام بعمليات واسعة لتطهير كل المناطق المحررة”.

وتابع الخزعلي محذرا: “في حال استمرار اللامبالاة قد نضطر إلى العودة مرة أخرى إلى الميدان”

وكان رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة في البلاد، حيدر العبادي، أعلن يوم 9 يناير عام 2017، عن تحرير جميع أراضي العراق من سيطرة تنظيم “داعش”، المصنف إرهابيا على المستوى الدولي.

وفي ديسمبر الماضي بدأت الحكومة العراقية تطبيق حصر سلاح “الحشد الشعبي” بيد الدولة.(النهاية)