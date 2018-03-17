الخزعلي يحدد شرطاً للسعودية لبدء “صفحة جديدة” مع العراق

(المستقلة)… حدد الأمين العام لحركة “عصائب اهل الحق” في العراق قيس الخزعلي، اليوم السبت، شرطاً للسعودية مقابل فتح “صفحة جديدة”.

وقال الخزعلي لوسائل اعلام ايرانية “اذا كان النظام السعودي يريد فتح صفحة جديدة مع العراق فعليه أن يدفع ثمن وتعويض كل ما تسبب به من اذى للشعب العراقي”.

وأضاف أن “الشعب العراقي بعد تجربة داعش عرف من هو صديقه ومن هو عدوه ومن وقف إلى جانبه ودعمه وقدم له السلاح والشهداء، ومن قدم المال والدعم اللوجستي لداعش”.

وأوضح الخزعلي أن “الشعب العراقي يعرف بأن النظام السعودي هو من الخانة الثانية، ومن مجموعة اعداء العراق التي قدمت الدعم بمليارات الدولارات، وذلك بشهادة رئيس الوزراء القطري (شهد شاهدٌ من اهلها)”.

وتابع انه “اذا كان النظام السعودي يريد فتح صفحة جديدة لصالح الشعبين السعودي والعراقي، فعليه أولاً أن يدفع ثمن وتعويض كل ما تسبب به من اذى للشعب العراقي”.

وبين ان “الدماء العراقية ليست بهذه السهولة، بل يجب أن نقف عندها وكلنا نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت قراراً وصدّقته في المحكمة الاتحادية الأمريكية وشرعت قانون جاستا، وشرعت بتغريم ومحاسبة السعودية على ثلاث آلاف أمريكي تم قتلهم بسبب تفجير مبنيين؛ لقد تم تدمير ثلث العراق، ونزوح خمسة ملايين، وقتل عشرات الالاف من العراقيين”.

واردف “كل هذا وكان النظام السعودي أحد الأطراف الاساسية”، مشيرا الى ان “السعودية يجب أن تعوض هذه الاضرار”، حسب قوله.

وينتظر العراق زيارة مرتقبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.(النهاية)