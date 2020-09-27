الخزعلي : لا يوجد استهداف للهيئات الدبلوماسية والموجود استهداف للسفارة الامريكية

المستقلة /- قال الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، أنه لا يوجد في العراق موضوع اسمه استهداف الهيئات الدبلوماسية والثقافية، وإنما الموجود استهداف سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا وهذا كما هو معلوم له اسبابه المعروفة، اما باقي الهيئات الدبلوماسية فانها تمارس عملها بشكل طبيعي دون أن يعتدي عليها احد”.

وقال في بيان “أن هذه السفارة حاليا هي لیست سفارة دولة صديقة وانما هي سفارة دولة احتلال العراق، بعد أن رفضت الادارة الامريكية تطبيق قرار الشعب مجلس النواب والحكومة العراقية”.