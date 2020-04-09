الخزعلي: كتلة الفتح افشلت مخطاطات رئيس الجمهورية

( المستقلة)… اتهم زعيم حركة “عصائب اهل الحق” قيس الخزعلي يوم الخميس رئيس الجمهورية برهم صالح بمحاولة تسليم العراق بيد الولايات المتحدة الامريكية.

وقال الخزعلي في كلمة متلفزة اليوم انه “شهدنا قبل فترة خرقا اخر للدستور قام به من يفترض ان يكون حاميا للدستور وهو رئيس الجمهورية عندما تصدى لوظيفة ترشيح المرشح الجديد لرئاسة الوزراء وتكليفه اياه رغم ان الدستور العراقي يجيزله التكليف فقط والترشيح من حق الكتلة الاكبر”، في اشارة الى تكليف عدنان الزرفي.

واضاف “كانت هذه المخالفة التي قام بها رئيس الجمهورية خطوة خطيرة والسكوت عليها يعني ضياع الحق السياسي للشيعة باعتبارهم الاغلبية ولهم الحق في تولي منصب رئاسة مجلس الوزراء”، مشيرا الى ان “كتلة الفتح بزعامة هادي العامري قد افشلت مخطاطات رئيس الجمهورية”.

ولفت الخزعلي الى ان “هذه المخالفات تسببت بضياع مدة شهر كامل تقريبا من عمر الدولة العراقية والناس احوج ما يكون فيه لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لمواجهة وباء كورونا، واالاوضاع الاقتصادية”.

ونوه الى انه “كان من الممكن ان تؤدي هذه الخطوة من رئيس الجمهورية ادخال البلاد في دوامة وتعريض السلم الاهلي للخطر وكذلك رهن وضع العراق السياسي وجعله بيد الولايات المتحدة تتحكم به بما تشاء وكيفما تشاء”.

وعن تكليف الكاظمي قال الخزعلي ان “الاولوية كانت للابقاء على الحكومة الحالية ومنحها الصلاحيات واعلان حالة الطوارئ في البلاد، ولكن الاجماع السياسي والفضاء الوطني قد حصل على المرشح الجديد وقررنا التماشي على التوافق والقبول به ولكن بشرط الاتلزام باخراج القوات الاجنبية من العراق”.