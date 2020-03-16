الخزعلي عدم اتفاق القوى السياسية على مرشح بسبب مزاجيات هذه القوى امر معيب

( المستقلة) ….اعتبر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، الاثنين، عدم اتفاق القوى السياسية على مرشح رئاسة الوزراء بانه “أمر معيب”.

وقال الخزعلي في تغريدة على “تويتر” إن “عدم اتفاق القوى السياسية على مرشح رئاسة الوزراء خلال الفترة المحددة دستورياً رغم التحديات بل المخاطر التي يعيشها بلدنا (شعبنا) حالياً وخاصة من وباء كورونا المستجد بعد إعلانه وباءً عالمياً، بسبب مزاجيات بعض هذه القوى، هو امر معيب ويدل على عدم الاهتمام بالمصلحة العامة للدولة”.

وأضاف أنه “بما أن صعوبة الوصول إلى رئيس وزراء مجمع عليه نعتقد بضرورة المسير بشبه الإجماع أو اكثر الإجماع بين القوى السياسية وإلا نعتقد الأصح في هذا الوقت هو قيام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء حسب المادة (61) (تاسعاً) بمخاطبة مجلس النواب العراقي لإعلان (حالة الطوارئ)، وهذا سيعطي صلاحيات استثنائية للحكومة الحالية تستطيع من خلالها القيام بواجباتها في الوقوف امام تهديد فايروس كورونا المستجد والأزمة الاقتصادية التي يمكن أن يُعانيها ابناء شعبنا جميعاً”.( النهاية)