الخزعلي : الموقف المذل للإمارات “اللاعربية” يشكل حلقة الخيانة والعمالة

(المستقلة)… هاجم الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي بشدة الاتفاق بين دولة الامارات واسرائيل برعاية الولايات المتحدة الامريكية .

وقال الخزعلي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الجمعة ان “الموقف المذل للعائلة الحاكمة بالإمارات اللاعربية يشكل حلقة من مسلسل الخيانة والعمالة”.

وأضاف الخزعلي ان “هناك أنظمة أخرى تقوم بتهيئة المناخ لانبطاحات جديدة وعلى رأسها آل سعود”، مشيرا الى ان “ال سعود بدأوا ببث ثقافة الانفتاح على الصهيونية ليقدموا حلقات أخرى في التطبيع”.

وتابع الخزعلي ان “محور المقاومة يرفض اي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني”، مستطردا القول “الحوار مع الانظمة العميلة ليس بذي جدوى واللغة الوحيدة لمواجهة هذا التخاذل هو التمسك بالمقاومة”.

واشار الى ان “الإصرار على الدفاع عن قدس الأحرار بالفداء والتضحية بعد أن أعلن عدونا ان هدفه هو تقسيم جسد الامة العربية”.

وأكد الخزعلي اننا “نعاهد أحرار العالم ان العراق والعراقيين سيكونون الصخرة الصامدة أمام مشروع التطبيع الفاشل”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الخميس عن إحراز “انتصار خاص للدبلوماسية الأميركية في الشرق الأوسط” قبل الانتخابات المقررة بالولايات المتحدة في الثالث من تشرين الثاني، وذلك عندما ساعد في الوساطة في اتفاق بين حليفتيه إسرائيل والإمارات.

واتفقت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل على تطبيع العلاقات الدبلوماسية. وقالت إسرائيل أيضا إنها ستعلق خطوة ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة التي كانت تعتزمها.

وبعد قليل من إبرام الاتفاق هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، كتب ترامب على تويتر: “انفراجة ضخمة”، وقال للصحفيين إنه يجري العمل على اتفاقات أخرى مماثلة في الشرق الأوسط. (النهاية)