الخزرجي : محاولة اخراج “ازلام النظام البائد” من السجون تعد استهانة بدماء العراقيين

(المستقلة) … اعتبرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون زينب الخزرجي، اليوم الخميس، اي محاولة لإخراج “ازلام النظام البائد” من السجون، استهانة بدماء وتضحيات أبناء الشعب العراقي.

وقالت في بيان صحفي تلقته (المستقلة) ، ان “محاولة اخراج ازلام النظام البائد من السجون تعد استهانة بدماء وتضحيات العراقيين الذين واجهوا النظام وتعرضوا لاشد انواع التعذيب ومن ثم الاستشهاد على ايدي ازلام النظام المقبور”.

واضافت أن “هؤلاء المجرمين الذين قتلوا أبناء الشعب العراقي بدم بارد طيلة توليهم الحكم على البلد يجب أن ينالوا جزائهم العادل نتيجة ما ارتكبوه من جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان”.

وتابعت “اننا مع كل انتخابات نرى الأصوات البعثية تتعالى من أجل إخراج هؤلاء المجرمين من ازلام النظام المقبور وهذا الأمر لن نسمح به اكراما للشهداء الذين ضحوا بحياتهم ضد هذه الزمرة الصدامية المجرمة”.

واكدت الخزرجي “لن نسمح لأي حزب ووكالة سياسية تعمل من أجل ان يتم اخراج هؤلاء المجرمين بالرغم من المحاولات اليائسة لهم وسنقف بوجه كل من يعمل على هذا الامر ودماء الشهداء لن تذهب سدى ولن تجف قبل ان ينالوا جزائهم العادل جراء ما اقترفوه من جرائم قتل وإبادة تجاه الشعب العراقي طيلة فترة توليهم للحكم”.