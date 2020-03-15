الخربيط : رئيس الوزراء القادم يجب أن يتميز بالقوة والقدرة على مواجهة التحديات

المستقلة .. اكد النائب عن تحالف القوى العراقية، عبد الله الخربيط، على أن رئيس الوزراء القادم يجب أن يتميز بالقوة والقدرة على مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.

وقال الخربيط في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاحد ، إن “أهم ما يجب أن يميز رئيس الوزراء القادم هو أن يكون قوياً وقادراً على مواجهة التحديات التي تواجه البلاد؛ سواء في الجانب السياسي؛ لا سيما إعادة هيبة الدولة وضبط السلاح تحت سيطرتها بشكل كامل، أو الأزمة الاقتصادية التي لم يكن أحد يتوقع حصولها بالطريقة التي تبدو عليها اليوم وفي الأيام القادمة”.

وأوضح الخربيط أن “تحالف القوى ليس بوسعه الاعتراض على ما يرشحه الشيعة للمنصب؛ لكن من حقنا طبقاً لتمثيلنا البرلماني أن نصوت أو لا نصوت؛ طبقاً للبرنامج الحكومي لهذا المرشح، وكذلك الكابينة الحكومية التي يأتي بها للتصويت”.