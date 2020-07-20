الخدمات : مكافحة تهريب سعات الانترنت وفرت ما بين 5 إلى 7 مليارات دينار شهريا

المستقلة … أكدت لجنة الخدمات النيابية ، أن العمليــــات التــــي تقــــوم بهــــا وزارة الاتصــــالات ضــــد مهربي ســــعات الانترنــــت؛ وفــــرت مــــا بــــين 5 إلى 7 مليــــارات دينــــار شــــهرياً.

وقال عضو لجنة الخدمات النيابية علاء ســــكر الدلفي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين ، إن “وزارة الاتصالات تســــير بخطوات سلسة وصحيحة ومدروسة لإنهاء ملف سرقة سعات الانترنت”، مبيناً أنــــه “إلــــى نهاية العام ســــتحل هذه المشكلة، وســــيجد المواطن فرقاً في خدمات الانترنت”.

وأضــــاف أن “وزير الاتصالات الحالــــي وزيــــر نشــــط لديــــه رؤية جيدة، واستطاع توفير من 5 إلى 7 مليارات دينار شــــهرياً إلى الوزارة بعد حمــــلات مكافحة التهريب التي قامت بها الوزارة، وهذا مردود كبير تــــم توفيره مــــن ســــعات الانترنت المهربــــة، وبالتالي فــــإن هذه الأموال تصب لصالح الوزارة”.

وأشــــار الدلفــــي إلــــى أن “الــــوزارة بمســــاندة الجهات المختصة؛ تقوم بعمليــــات فــــي ديالــــى بشــــأن هذا الموضوع، والأسبوع المقبل ستكون هنــــاك عملية في كركــــوك، منوهاً بأن هناك تحســــناً ملحوظاً، ولكن الى نهاية العام ســــتكون هناك رؤية أخرى لهذا الملف”.